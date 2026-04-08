Das Wireless Festival wurde abgesagt, nachdem Kanye West die Einreise nach Großbritannien verboten hatte

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Das Wireless Festival wurde abgesagt, nachdem Kanye West (auch bekannt als Ye) die Einreise ins Vereinigte Königreich verweigert wurde, was eine politische und kulturelle Gegenreaktion auslöste.

Der Rapper sollte an allen drei Tagen der Juli-Veranstaltung in London als Hauptact auftreten, doch seine elektronische Reisegenehmigung wurde nach einer Überprüfung vom britischen Innenministerium zurückgezogen. Die Behörden stellten fest, dass seine Einreise nicht "dem Gemeinwohl" dienen würde.

Die Festivalveranstalter bestätigten die Absage in einer Erklärung und fügten hinzu, dass Rückerstattungen an Ticketinhaber ausgezahlt werden. Die Entscheidung fiel genau zu Beginn der Vorverkäufe, sodass kaum Zeit blieb, einen Ersatz für die drei Hauptsendeplätze zu finden.

Der britische Premierminister Keir Starmer hatte die Buchung bereits als "zutiefst besorgniserregend" bezeichnet, was eine breitere politische Unruhe widerspiegelt.

Der Fall stellt West auch unter mehrere amerikanische Persönlichkeiten, denen zuvor die Einreise ins Vereinigte Königreich verweigert wurde, darunter Snoop Dogg und Tyler, the Creator, die beide in der Vergangenheit vorübergehend gesperrt wurden.