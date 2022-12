Das Winter-Update von Grand Theft Auto Online bringt Ray-Traced-Grafik

HQ

Das Winter-Update von Grand Theft Auto Online, das später in diesem Monat erscheint, bringt Ray-Traced-Reflexionen, z. B. in Pfützen und an den Seiten von Gebäuden und Fahrzeugen, in das Spiel. Dies kann auf PC, PS5 und Xbox Series X über den Fidelity-Modus in den Grafikeinstellungen des Spiels aufgerufen werden.

Als Belohnung für den Diebstahl von über 4 Billionen GTA-Dollar während der jüngsten Heists-Herausforderung wird das Declasse Tahoma Coupé für eine begrenzte Zeit von allen Spielern zum Kauf angeboten.

Schließlich werden eine Reihe von Updates zur Lebensqualität hinzugefügt, vor allem die Möglichkeit, Agathas Casino-Missionen als Einzelspieler durchzuspielen.