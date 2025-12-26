Das Wettrüsten mit nuklearen U-Booten zwischen Nord- und Südkorea intensiviert sich

HQ

Nordkorea hat ein 8.700 Tonnen schweres, nuklearbetriebenes U-Boot vorgestellt, was einen bedeutenden Schritt in seiner militärischen Expansion darstellt.

Kim Jong Un sagte, das Schiff sei darauf ausgelegt, die Verteidigung gegen "negative Sicherheitsbedrohungen" zu stärken, und kritisierte das südkoreanische Atom-U-Boot-Programm als eine "offensive Handlung, der bekämpft werden muss".

Dies ist das erste Mal, dass Pjöngjang seit der Ankündigung seiner Ambitionen im Jahr 2021 die Tonnage und den Rumpf eines Atom-U-Boots enthüllt hat. Für Bilder könnt ihr euch das untenstehende Video ansehen.

In der Zwischenzeit beschleunigt Südkorea sein eigenes Atom-U-Boot-Programm mit Zustimmung der Vereinigten Staaten, einschließlich Bemühungen, militärischen Nuklearbrennstoff zu beschaffen.

Beamte betonen, dass nuklearbetriebene U-Boote eine größere Unterwasserausdauer und Geschwindigkeit bieten als herkömmliche Diesel-U-Boote, was es Seoul ermöglicht, effektiver auf nordkoreanische Bedrohungen zu reagieren und seine strategische Reichweite in der Region auszubauen.

Die Vereinigten Staaten erwarten außerdem, dass diese U-Boote eine Rolle bei der Bekämpfung der wachsenden Seemacht Chinas spielen. Die öffentliche Meinung in Südkorea zeigt starke Unterstützung für nukleare Abschreckung, selbst wenn sie mit internationalen Sanktionen oder einer geringeren Abhängigkeit von US-Truppen einhergeht.