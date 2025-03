Das Western-Thema kehrt im März-Update von Planet Coaster 2 zurück

HQ

Frontier Developments ' Plan mit der Unterstützung von Planet Coaster 2 nach dem Start war sehr einfach. Jeden Monat hat der Entwickler ein neues Update veröffentlicht, das in der Regel eine Reihe neuer Inhalte hinzufügt und gleichzeitig eine Reihe von Problemen behebt. Wir hatten diese Updates bereits für Januar und Februar, aber im März kommt das dritte, das eine Reihe aufregender Ergänzungen verspricht.

Im Vordergrund steht die Rückkehr des Western-Themas. Das bedeutet, dass Sie in der Lage sein werden, alle möglichen Dinge mit einem Stil zu bauen, der den Wilden Westen und die verwurzelte Natur dieser Zeit widerspiegelt. Das wird aber noch nicht alles sein, denn uns wurde auch gesagt, dass das Update vielfältigere Bewegungen der Gäste einführen wird, Gäste, die in der Lage sein können, Rutschen abzuwerfen, breitere Rutschenoptionen, das Hinzufügen von mehr Career -Karten zu Sandbox, eine erhöhte Anzahl von Standard-Achterbahnen, Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen und auch Änderungen an der Wirtschaft.

Mit Blick auf den April hat Frontier nun angeteasert, was Update 4 ebenfalls bringen wird, und angemerkt, dass es Restaurants in das Spiel einführen, weitere Funktionen zu Frontier Workshop hinzufügen, ein neues Fahrgeschäft einführen, Franchise Mode optimieren und auch die Stabilität und Leistung verbessern wird.

Wir haben kein festes Datum, wann Update 4 veröffentlicht wird, aber Update 3 wird am 20. März erscheinen. Wenn Sie Planet Coaster 2 noch nicht gespielt haben und sich gefragt haben, ob dies ein Spiel für Sie ist, verpassen Sie nicht unsere Rezension des Spiels.