Das werden die Metroid Prime 4 Amiibos dem Spiel bringen

Die Premiere von Metroid Prime 4: Beyond am 4. Dezember steht kurz bevor, und wie wir bereits berichtet haben, wird Nintendo in Verbindung damit drei neue Amiibos herausbringen. Wie wir wissen, sind das nicht nur hübsche Dinge, die man ins Bücherregal stellen kann, sondern werden auch genutzt, um Dinge in Spielen freizuschalten, und nun hat Nintendo Japan enthüllt, welche Funktion sie in Samus' kommendem Abenteuer haben werden (übersetzt vom Reddit-Nutzer Skullghost).

Samus & Viola [Metroid Prime 4] Amiibo:



Du wirst die Farbe von Viola ändern können.



Jedes Mal, wenn du dein Amiibo berührst, kannst du Violas gesamte zurückgelegte Strecke überprüfen.



Einmal pro Tag kannst du die Regeneration von Violas Boost-Energie erhöhen.



Samus [Metroid Prime 4] Amiibo:



Man kann jetzt die Hintergrundmusik beim Viola-Reiten in Solvalei wechseln.



Einmal pro Tag kannst du einen Schild aktivieren, der bis zu 99 Schaden blockiert.



Wenn der Schild aktiviert wird, wird auch Samus' Leben vollständig wiederhergestellt.



Sylux [Metroid Prime 4] Amiibo:



Nachdem du das Spiel abgeschlossen hast, kannst du die vollständigen Versionen der Filme sehen, die im Spiel in Fragmenten gezeigt werden. Auch wenn du kein Amiibo hast, kannst du die vollständige Version des Films sehen, indem du eine 100%ige Scanrate und Item-Sammelrate erreichst.



Jedes Mal, wenn du deinen Amiibo berührst, hörst du eine zufällige Zeile von Sylux.



Wenn du ein vorheriges Metroid-Amiibo benutzt hast – Samus (Super Smash Bros.-Serie), Zero Suit Samus (Super Smash Bros.-Serie), Ridley (Super Smash Bros.-Serie) oder Dark Samus (Super Smash Bros.-Serie) – "Die Spielgeräusche werden zufällig abgespielt."

Was hältst du von der Idee, Merkmale hinter Plastikfiguren wie dieser zu verschließen?