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Wenn Argentinien heute Abend das WM-Finale gegen Spanien in New Jersey gewinnt, werden die Spieler wahrscheinlich erneut das Banner zeigen, das nach dem Sieg gegen England am vergangenen Mittwoch gezeigt wurde, "Las Malvinas son Argentinas ", oder "Die Falklandinseln sind argentinisch", selbst wenn sie eine Sanktion durch die FIFA riskieren, weil sie eine politische Botschaft zeigen – etwas, das für alle Spieler verboten ist. Trainer und alle Schauspieler einer Fußballmannschaft während eines Spiels.

So zwang die FIFA Haiti in letzter Minute zum Wechsel der Trikots, weil sie die Schlacht von Vertières zeigten, die die haitianische Revolution gegen Frankreich beendete und zur Unabhängigkeit führte.

Wenn es jedoch nach dem Weißen Haus ginge, gäbe es keine Probleme. Andrew Giuliani, Leiter der FIFA-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses, erwähnte den Ersten Verfassungszusatz, der die Meinungsfreiheit erlaubt, und sagte, sie würden keine Probleme sehen, wenn die argentinischen Spieler das Spiel nutzen, um gegen das britische Überseeterritorium an der argentinischen Küste des Südpazifiks zu protestieren.

"Wir glauben hier in den Vereinigten Staaten von Amerika an unsere Rechte nach dem Ersten Verfassungszusatz", sagte Giuliani und fügte hinzu, dass die argentinischen Spieler die Möglichkeit haben werden, diese Aussagen in den Vereinigten Staaten zu machen.