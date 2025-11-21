Das Weiße Haus verteidigt Trumps "Schweinchen"-Bemerkung als "respektvoll", indem es "ehrlich zu euren Gesichtern" ist

HQ

Trumps Bemerkung "Schweinchen" sorgt in letzter Zeit für Schlagzeilen. Leavitt sagte Reportern, der Kommentar spiegele Trumps "Offenheit und Offenheit" wider und argumentierte, dass der direkte Ansatz des Präsidenten "viel respektvoller sei als das, was man in der letzten Regierung gesehen hat."

"Schau, der Präsident ist sehr offen und ehrlich zu allen in diesem Raum." sagte Leavitt. "Er ruft Fake News an, wenn er sie sieht. Er wird frustriert von Reportern, wenn du über ihn lügst... aber er verschafft der Presse auch beispiellosen Zugang."

"Respektvoll" durch "ehrlich zu deinem Gesicht" zu sein.

Karoline Leavitt betonte, dass Donald Trumps Offenheit als Beweis für Transparenz gewürdigt werden sollte, und fügte hinzu: "Offen, ehrlich und ehrlich zu euch zu sein... ist ehrlich gesagt viel respektvoller."

Die Erklärung folgt auf mehrere angespannte Begegnungen zwischen Trump und weiblichen Journalistinnen in den letzten Tagen, darunter Mary Bruce von ABC, die während einer Presseveranstaltung mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman nach den Epstein-Akten fragte.

Trump kritisierte Bruce und ihren Sender, bezeichnete ABC als "schlecht" und stellte dessen Glaubwürdigkeit infrage. Das Weiße Haus gab zuvor eine Erklärung heraus, in der behauptet wurde, Lucey habe sich "unangemessen und unprofessionell" verhalten, ohne weitere Details zu erläutern.