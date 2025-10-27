Das Weiße Haus veröffentlicht KI-Bild von Präsident Trump in einem spartanischen Power-Anzug von Halo

HQ

Am späten Freitagabend wurde Halo: Campaign Evolved, ein Remake von Halo: Combat Evolved, angekündigt, das vollständig mit Unreal Engine 5 erstellt wurde. Obwohl es schon seit einiger Zeit Gerüchte über das Spiel gab, jubelten viele Spieler über die Nachricht, zumal auch bestätigt wurde, dass es auf der PlayStation 5 als erstes Spiel der Serie erscheinen würde.

Ein Unternehmen, das offensichtlich dachte, dass dies Spaß machte, war Gamestop, das eine unbeschwerte Pressemitteilung veröffentlichte, in der erklärt wurde, dass die sogenannten Konsolenkriege, die mit der Veröffentlichung von Combat Evolved begannen, nun vorbei sind. Sie verabschiedeten sich mit "Power to the players".

Dies erreichte offenbar die US-Regierung, die mit einem KI-Bild reagierte, das Trump in einem Spartan -Anzug zeigt, wie er vor dem Weißen Haus salutiert.

Wie das aussieht, sehen Sie unten. Wir wissen nicht, was Halo Studios darüber denkt, aber was denkst du?