Das Weiße Haus schlägt trotz einer Erhöhung der Artemis-Finanzierung massive NASA-Kürzungen vor

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Das Weiße Haus hat eine umfassende Kürzung des NASA-Haushalts um 23 % für das Haushaltsjahr 2027 vorgeschlagen, während gleichzeitig die Finanzierung für das Flaggschiff-Artemis-Mondprogramm erhöht wird.

Der Plan würde die Gesamtfinanzierung um 5,6 Milliarden Dollar kürzen, wobei die Wissenschaftsabteilung der Behörde am stärksten betroffen ist. Fast die Hälfte seines Wissenschaftsbudgets könnte gestrichen werden, was mehr als 40 Missionen in den Bereichen Astrophysik, Heliophysik und planetare Erforschung gefährdet würde.

Im Gegensatz dazu würde das Artemis-Programm (zentral für die US-Ambitionen, Menschen zum Mond zurückzubringen) zusätzliche 731 Millionen Dollar erhalten, womit die Gesamtfinanzierung auf etwa 8,5 Milliarden Dollar ansteigt. Die Investition richtet sich an Mondlandegeräte, Raumanzüge und Infrastruktur, die für eine langfristige Präsenz auf dem Mond benötigt werden.

Der Vorschlag hebt eine wachsende Kluft zwischen den Prioritäten der bemannten Raumfahrt und wissenschaftlicher Forschung hervor, nur wenige Tage nachdem die Artemis-II-Mission weltweit Aufmerksamkeit erregt hatte.

Weltraumschutzgruppen haben den Plan scharf kritisiert und gewarnt, dass er die US-Führungsrolle in der Weltraumwissenschaft untergraben könnte. Organisationen wie The Planetary Society haben die Kürzungen als eine "existenzielle Bedrohung" bezeichnet.

Trotz der Bedenken steht der Vorschlag im Kongress vor einem schwierigen Weg. Ähnliche Kürzungen wurden im vergangenen Jahr mit parteiübergreifendem Widerstand abgelehnt, und die Gesetzgeber werden voraussichtlich erneut dagegen.