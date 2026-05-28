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Es sind zehn Jahre vergangen, seit Harambe im Cincinnati Zoo erschossen wurde, nachdem es einem Kind gelungen war, sich in sein Gehege zu schleichen. Der Vorfall wurde zu einem globalen Phänomen, und nun hat das Weiße Haus den Jahrestag mit einem Beitrag in sozialen Medien begangen, in dem der Gorilla als "wahrer Patriot" beschrieben wird.

Der Beitrag lautet:

"Jeder erinnert sich, wo er war, als er die Nachricht hörte. Und irgendwie, ein Jahrzehnt später, lebt sein Vermächtnis immer noch weiter. Weg, aber nie vergessen. Ruh dich aus, wahrer Patriot."

In den Jahren nach dem Vorfall wurde Harambe zu einem wiederkehrenden Phänomen im Internet, wo Menschen frei mit Memes, Ehrungen und Diskussionen über Zoos und Sicherheit scherzten. Man könnte sich jedoch fragen, warum ein offizieller staatlicher Social-Media-Account sich nun entschieden hat, dieses Phänomen hervorzuheben.