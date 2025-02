Das Weiße Haus fasst Trumps erste zwei Wochen in 95 Sekunden zusammen

HQ

Das Weiße Haus hat heute ein Zusammenfassungsvideo der ersten zwei Wochen von Präsident Donald Trump im Amt veröffentlicht, in dem die wichtigsten politischen Schritte in nur 95 Sekunden zusammengefasst sind.

Dem Video zufolge hat die Regierung den nationalen Notstand an der Grenze ausgerufen, den Bau der Mauer wieder aufgenommen und die Zusammenarbeit Kolumbiens bei Abschiebungen sichergestellt. Im Energiebereich hat Präsident Trump die Elektrofahrzeugpolitik von Joe Biden rückgängig gemacht und einen nationalen Energienotstand ausgerufen, was zu rekordverdächtigen Investitionen in künstliche Intelligenz und Rechenzentren führte.

Darüber hinaus behauptet die Regierung, die Meinungsfreiheit wiederhergestellt zu haben, indem sie 440 Journalisten wieder in den Presseraum entlassen und deutlich mehr Medienfragen beantwortet hat als die vorherige Regierung. Mit über 45 unterzeichneten Durchführungsverordnungen und großen Veränderungen in der Strafverfolgung besteht das Weiße Haus darauf, dass der Präsident seine Versprechen in Rekordgeschwindigkeit einhält.

