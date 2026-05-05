Das Weiße Haus erwägt eine strengere Regulierung für neue KI-Modelle

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Laut der New York Times, berichtet von Engadget, könnte das Weiße Haus eine neue Arbeitsgruppe einrichten, um die KI-Entwicklung zu überwachen. Das könnte möglicherweise eine strengere Regulierung neuer KI-Modelle bedeuten. Eine bundesweite Überprüfung neuer KI-Modelle vor deren öffentlicher Veröffentlichung wird laut Quellen der New York Times als mögliche Befugnis für dieses Komitee in Betracht gezogen.

Das Weiße Haus könnte das nachahmen, was derzeit innerhalb der britischen Regierung passiert, wo mehrere Aufsichtsebenen bestätigen, dass KI-Modelle Sicherheitsstandards erfüllen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass das gesamte Konzept zu nichts führt.

Wenn diese neue Aufsichtsgruppe gegründet wird, wäre das eine deutliche Kehrtwende gegenüber der zurückhaltenden Haltung, die im zuvor eingeführten KI-Aktionsplan des Weißen Hauses dargestellt wurde. Dieser Plan schien bereit zu sein, den KI-Unternehmen die meisten Zugeständnisse anzubieten, die sie wollten, aber offenbar bestand Potenzial für neue Arten von Problemen.

Wenn diese neue Regelung in Kraft tritt, wird es interessant sein zu sehen, wie das in der Praxis funktioniert.