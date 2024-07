Das war tatsächlich Brad Pitt, der im F1 Filmtrailer fuhr

HQ

Am Sonntag, vor dem Anpfiff des Großen Preises von Großbritannien, haben wir einen ersten Blick auf denF1 kommenden Film von Regisseur Joseph Kosinski und Produzent Jerry Bruckheimer geworfen. Das Paar, das zuletzt dafür bekannt war, uns alle mit dem von Tom Cruise geleiteten Top Gun: Maverick umzuhauen, wird hinter der Kamera stehen und Brad Pitt und Damson Idris in dem vielversprechend aussehenden Film anleiten, der im Juni 2025 in die Kinos kommen soll.

In dem actiongeladenen Trailer bekamen wir ein paar Ausschnitte aus echten Rennen zu sehen, darunter eine Szene, die durch digitale Veränderung von Filmmaterial gefilmt wurde, das an Bord von Pierre Gaslys Alpine A523 aufgenommen wurde, als es die Eau Rouge Kurve in Spa-Francorchamps hinaufraste.

Da dies digital verändert ist, fragten sich viele, ob die Szene, die Pitts Sonny Hayes im Cockpit des fiktiven AXGP-Autos zeigt, auch eine Fälschung war. Es stellte sich heraus, dass es nicht so war.

Im Gespräch mit der Formel 1 verriet Bruckheimer: "Das ist Brad am Steuer - drei Monate Training, die Arbeit mit den besten Stuntfahrern. Lewis [Hamilton] sagte sogar: 'Schau mal, du machst das wirklich gut', und das ist schon ein Kompliment."

Auf die Frage, wie sie die Szene gefilmt haben, fügte Bruckheimer hinzu: "Wir haben 14 Kameras, die wir am Auto anbringen können. Die Kameras sind kleiner als die Kameras, die wir in Top Gun verwendet haben. Sie sind auch mobil, sie können sich bewegen und drehen, was wir noch nie zuvor hatten, also ist die Technologie so weit fortgeschritten, und sie haben IMAX-Qualität, was sogar noch besser ist."

Unnötig zu erwähnen, dass es so aussieht, als ob wir auf dem Weg zu einem heißen Sommer im nächsten Juni sind, wenn F1 in den Kinos startet. Werden Sie es sich am Eröffnungswochenende ansehen?