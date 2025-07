Das Wahlalter in Großbritannien wird auf 16 Jahre gesenkt

HQ

Die neuesten Nachrichten aus Großbritannien. Um jüngere Menschen stärker in die Wahl der gewählten Vertreter im Vereinigten Königreich einzubeziehen, will das Land das Wahlalter auf 16 Jahre senken. Die Änderung wird schließlich für alle Formen von Wahlen gelten, auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt nur dezentralisierte Wahlen (d. h. Kommunalwahlen in Schottland und Wales sowie Wahlen zum schottischen Parlament und Senedd) 16-Jährige und älter umfassen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist für reservierte Wahlen immer noch ein Wahlalter von 18 Jahren erforderlich, und für diejenigen, die sich fragen, was dazu gehört, umfassen sie die Wahlen zum britischen Parlament, alle Kommunalwahlen in ganz England, Polizei- und Kommissarswahlen in England und Wales und auch alle Wahlen in Nordirland. Dies wird sich jedoch rechtzeitig für die nächsten Parlamentswahlen ändern, da das Wahlalter für reservierte Wahlen bis zu diesem Zeitpunkt auf 16 Jahre gesenkt wird.

Die britische Regierung erklärte zu der Entscheidung:

"Das bedeutet, dass junge Menschen, die bereits einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, indem sie arbeiten, Steuern zahlen und im Militär dienen, das Recht erhalten, über die Themen abzustimmen, die sie betreffen. Damit werden die Wahlen im gesamten Vereinigten Königreich auf eine Linie mit denen in Schottland und Wales gebracht."

Nicht jede Partei ist mit dieser Entscheidung zufrieden, da die Conservatives mit einer Erklärung reagiert haben, die kommentiert, dass 16-Jährige keinen Lottoschein oder alkoholische Getränke kaufen, nicht heiraten, in den Krieg ziehen oder sogar bei Wahlen kandidieren können, aber bald in der Lage sein werden, an Wahlen teilzunehmen.

Glauben Sie, dass dies auf lange Sicht gut für das Vereinigte Königreich sein wird?