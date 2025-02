Das VR-Metro-Spiel hat die erwarteten Zahlen nicht erreicht

HQ

Es ist ein paar Monate her, seit der neue Teil der Metro-Saga veröffentlicht wurde, das Prequel zur Originalgeschichte Metro Awakening VR , das vom Studio Vertigo Games (unter anderem auch für Arizona Sunshine verantwortlich) speziell für Virtual-Reality-Geräte entwickelt wurde. Hier ist unsere Rezension des Spiels zum Start. Obwohl das Spiel recht gute Kritiken erhielt, auf Steam überwiegend positiv war und den Preis für das beste VR-Spiel des Jahres auf der Plattform gewann, scheint es in finanzieller Hinsicht nicht die beste Veröffentlichung der Embracer Group zu sein.

Obwohl die Metro-Serie im Laufe der Jahre und dank der Veröffentlichung guter Titel an Bekanntheit gewonnen hat, scheint es, dass der Sprung zu VR nicht so war, wie vom Unternehmen erwartet. Wenn wir ein wenig spekulieren, können wir uns mit den immer noch wenigen Menschen identifizieren, die ein Virtual-Reality-Gerät in ihrem Zuhause haben, um ihren PC oder ihre PlayStation 5 zu ergänzen. Es ist immer noch ein ziemlich kleiner Nischenmarkt, es gibt nur wenige AAA-Veröffentlichungen zum vollen Preis und es ist zu erwarten, dass die Verkäufe dieser Produkte, die ausschließlich auf diese Plattformen abzielen, nicht so hoch sind. Abgesehen von Spekulationen sollte auch angemerkt werden, dass die Leistung von Metro Awakening VR auf Meta Quest 3, dem beliebtesten Gerät (ganz zu schweigen von seinem Vorgänger Meta Quest 2), viel zu wünschen übrig ließ, da das Spiel mit Blick auf leistungsstarke Maschinen (PC VR, PS5 mit PS VR2) und nicht für eigenständige Headsets entwickelt wurde.

Haben Sie schon den Sprung in die virtuelle Realität geschafft?