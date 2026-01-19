Das von ZeniMax abgesetzte Project Blackbird erscheint online durch geleakte Aufnahmen

HQ

Etwa Mitte letzten Jahres beschloss Microsoft, die Heckentrimmer bei Xbox auf den Markt zu bringen, was zu Massenentlassungen führte, die das Studio ZeniMax aus The Elder Scrolls Online besonders hart trafen. Diese "unmenschlichen" Entlassungen führten auch zur Absage mehrerer Projekte, eines davon war Project Blackbird, ein nicht angekündigtes MMO, das Berichten zufolge Xbox-Manager sehr begeistert hatte.

Leaker eXtas1s (verifiziert von Insider Gaming) hat kürzlich ein Video veröffentlicht, das uns unseren ersten richtigen Blick auf einige In-Engine-Aufnahmen von Blackbird gibt. Das Video zeigt das Gameplay nicht, sondern wurde intern verwendet, um zu zeigen, wie die Beleuchtung des Spiels in Unreal Engine 4 ausgesehen hätte. Wir bekommen Einblicke in eine Sci-Fi-Stadt, komplett mit außerirdischen Kreaturen, Neonlichtern und Straßenbahnen, die durch den Stadtsmog fahren.

Project Blackbird strebte eine interne Veröffentlichung im Jahr 2028 an, obwohl es schon Jahre zuvor in Arbeit war. Es wurde kein Grund für die Absetzung genannt, und es kann sein, dass wir nie wissen, warum sie überhaupt eingestellt wurde. Es ist etwas schwierig, über das zu trauern, was über zwei Minuten Lichtaufnahmen verloren ging, aber es ist trotzdem bedauerlich, dass wir nie gesehen haben, was die Leute bei Xbox an Project Blackbird begeistert hat.