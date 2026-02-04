Das von Zelda inspirierte Bel's Fanfare erreichte sein Kickstarter-Ziel in nur wenigen Stunden

HQ

Nach dem hochgelobten Mika and the Witch's Mountain von 2023 bereitet sich der Entwickler Chibig nun auf sein nächstes Abenteuer vor. Wie wir neulich berichtet haben, heißt es Bel's Fanfare, und die Entwickler meinen, Fans klassischer Zelda-Abenteuer sollten es sich anschauen.

Das Spiel wird über Kickstarter finanziert, und die Kampagne hat gestern begonnen. Nun... Es hat nur wenige Stunden gedauert, um das Ziel zu erreichen, und zum Zeitpunkt des Schreibens hat es in weniger als 24 Stunden etwa doppelt so viel eingebracht wie nötig. Das bedeutet, dass einige Stretch Goals bereits freigeschaltet wurden und weitere unterwegs sind, da viele Hinweise darauf hindeuten, dass dies eine sehr profitable Kampagne wird, bevor sie abgeschlossen ist.

Wir haben auch den ersten echten Trailer zum Spiel (beim letzten Mal hatten wir nur einen Teaser), und du kannst ihn dir unten ansehen und hierher gehen, wenn du ein Exemplar kaufen möchtest – es gibt sowohl digitale als auch physische Editionen sowie einige mit zusätzlichen Extras für Sammler. Bel's Fanfare wird für PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 und Xbox Series S/X veröffentlicht.