Das von Werwolf inspirierte Eville hält dich auch nach dem Tod beschäftigt

Während der Covid-19-Lockdowns explodierte Among Us an Popularität, als die Spieler nach neuen Wegen suchten, um mit ihren Freunden in Kontakt zu treten und gleichzeitig die soziale Distanzierung aufrechtzuerhalten. Dies hat zu einem Wiederaufleben sogenannter sozialer Deduktionsspiele geführt, und die bevorstehende Eville scheint perfekt zu dieser Rechnung zu passen.

Während der Gamescom erfuhren wir, dass das Spiel tatsächlich schon vor der Pandemie (fast vier Jahre) in der Entwicklung war und die Inspiration kam - nicht von anderen Videospielen - sondern vom klassischen Partyspiel Werewolf, auch bekannt als Mafia. Hendrik Hollenborg, CEO des Entwicklers Vest Games, erklärte anschließend, wie sich das Spiel vom Ausgangsmaterial unterscheidet:

"Wir haben einen Tag- und Nachtzyklus, und man kann zum Beispiel herumlaufen, Fähigkeiten einsetzen oder Fallen platzieren. Und nachts sind alle Bösewichte wach, also musst du als Bösewicht durch die Stadt gehen, in Häuser eindringen und deine Tötungen bekommen. Es ist alles in Echtzeit im Gegensatz zu den Brett- oder Partyspielen."

Eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung von Social Deduction Games ist die Bekämpfung von negativem Spielerverhalten oder Trolling. Dies ist in einem MMO- oder Sandbox-Spiel schlimm genug, kann aber die Erfahrung in einem sozialen Spiel, in dem Kooperation der Schlüssel ist, völlig ruinieren. Neben den üblichen Funktionen wie Moderation und Spielerberichterstattung zielt Vest Games darauf ab, die Spieler zu beschäftigen und zu motivieren, indem gefallene Spieler nicht zu untätigen Zuschauern werden, was zu Trolling oder Frustration im Chat führen könnte.

"Wir haben Dinge, um die Spieler im Spiel zu halten. Zum Beispiel können Sie nach Ihrem Tod spielen. Du kannst die Spieler deines Teams auch dann unterstützen, wenn du früh stirbst. Dies ist etwas, das wir in anderen Spielen gesehen haben, die nicht wirklich gehandhabt wurden. Wir wollten es [das negative Verhalten] umgehen, indem wir dich auch dann weiterspielen lassen, wenn du tot bist", erklärt Hendrik Hollenborg.

Eville startet am 11. Oktober für PC. Sie können unser vollständiges Interview mit dem Entwickler oben sehen.