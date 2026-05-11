Das von einem Hantavirus-Ausbruch getroffene Kreuzfahrtschiff ist zu einer neuen Touristenattraktion geworden

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Das kleine Kreuzfahrtschiff im Zentrum der globalen Ängste vor der Ausbreitung einer neuen und tödlichen Krankheit ist zu einer Touristenattraktion geworden. Die MV Hondius hat kürzlich in der Nähe des Handelshafens von Granadillo vor Anker gelegt und seitdem sind Urlauber in ihre Nähe geströmt, um zu sehen, worum es bei all dem Trubel geht.

Laut TheGuardian beobachten einige das Schiff aus sicherer Entfernung mit einem Fernglas, während andere so nah wie möglich herankommen. Das Schiff wird evakuiert, und seine Passagiere kehren in ihre Heimatländer zurück. Passagiere aus Großbritannien werden im Wirral unter Quarantäne gestellt, während sie auf Hantavirus-Symptome untersucht werden. Bereits haben Passagiere, die in die USA und nach Frankreich zurückgekehrt sind, positiv auf die Krankheit getestet.

Amy Byres und Emma Armitage – zwei Urlauberinnen auf Teneriffa, die ihren 22. Geburtstag feiern – verbrachten ihren Urlaub fasziniert vom MV Hondius. "Wir haben das zu Beginn unserer Reise gesehen – wir sind am Montag angekommen – und wir verfolgen es die ganze Woche auf TikTok", sagte Byres. "Wir haben uns TikTok angesehen, um herauszufinden, wo es ist, und dann haben wir den Namen des Hafens gesehen und sind hierher gekommen. Es ist einfach wirklich interessant, oder?"

Da wir nur wenige Jahre vom Ende der COVID-19-Pandemie entfernt sind, sind die Befürchtungen, dass sich eine weitere Krankheit weltweit ausbreitet, nicht unbegründet. Gesundheitsfachleute haben jedoch festgestellt, dass die Hantavirus-Fälle ganz anders sind als der Beginn der weltweiten Ausbreitung von COVID.