Das von der französischen Folklore inspirierte Roguelike An Ankou erscheint am 17. August

Das französische Studio Alkemi Games (Macher von Foretales) hat angekündigt, dass sie ihren nächsten Titel An Ankou am 17. August im Early Access auf Steam veröffentlichen werden. Es ist ein Roguelike, das in der Bretagne des 19. Jahrhunderts spielt und in dem wir als "The Ankou" spielen, einen Diener des Todes und den letzten Toten des Jahres, so die Legende der französischen Folklore.

Als eine der ersten drei spielbaren Klassen (Soldat, Apotheker oder Nonne) wiedergeboren, müssen wir in die Welt der Lebenden zurückkehren, um Geister wiederzubeleben und sie zu ihrer endgültigen Ruhe zu führen, während wir uns Horden von Dämonen stellen, Ausrüstung herstellen und Ressourcen sammeln. Und wenn El Ankou scheitert, wird er wiedergeboren, um es erneut zu versuchen.

Mit einer handgefertigten offenen Welt voller zufälliger Begegnungen und herausfordernder Bosse bietet An Ankou präzise Kämpfe und einen hohen Wiederspielwert, alles verpackt in einen ziemlich auffälligen Kunststil. Es wird zu einem Preis von 4,99 € erhältlich sein. Das Studio hat auch die Roadmap für zukünftige Inhalte bekannt gegeben, beginnend mit dem ersten Patch und einer zusätzlichen Klasse im August, dem "Korrigans Gold"-System, das es den Spielern ermöglicht, im September Gold von Feinden zu plündern, und einer dritten zusätzlichen Klasse, der Nonne, im Herbst. Updates werden bis zur Veröffentlichung der Vollversion alle zwei Wochen veröffentlicht.