Das vollständige Line-up und der Zeitplan für Glastonbury 2025 wurden bekannt gegeben

Wir sind nur noch knapp drei Wochen davon entfernt, dass Glastonbury Festival 2025 stattfindet, da dies das größte Musikfestival ist, das jedes Jahr in Großbritannien stattfindet. Das kultige Festival ist eines der beliebtesten und begehrtesten auf der ganzen Welt, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass in diesem Jahr einige der größten Stars und Bands auftreten werden.

Das vollständige Festival-Line-up für die diesjährige Veranstaltung wurde bekannt gegeben, und es gibt viel, worauf man sich freuen kann. Für die Hauptthemen Pyramid Stage wird der erste Freitag von Alanis Morissette, Biffy Clyro und The 1975 überschrieben, bevor sie am Samstag von Raye und Neil Young and the Chrome Hearts gefolgt werden. Am Sonntag endet das Festival mit Auftritten von Rod Stewart, Noah Kahan und Olivia Rodrigo.

Was die zusätzlichen Phasen betrifft, so gehören zu den großen Namen bei den Other Stage Charli XCX, The Prodigy und Snow Patrol, während wir Scissor Sisters und Pinkpantheress auf Woodsies erwarten können, während Gary Numan und The Maccabees zu The Park Stage führen. The Fratellis und Sam Ryder sind auf Avalon Stage zu finden, mit Kate Nash und Reverend and the Makers auch auf Left Field.

Zu all dem kommen noch Hunderte von anderen Aufführungen auf den verschiedenen Hauptbühnen hinzu, und um genau zu sehen, wer wo auftritt, können Sie den vollständigen Zeitplan hier einsehen.

Das Glastonbury 2025 findet vom 25. bis 29. Juni statt.