Das vollständige Line-up der Evo 2025 steht fest

HQ

Evo hat nach und nach die Spiele vorgestellt und enthüllt, die sein Portfolio für die Veranstaltung 2025 in Las Vegas bilden werden, die Anfang August stattfinden wird. Das Festival bestätigte zuvor, dass 13 der teilnehmenden Titel anwesend sein werden, wies aber auch darauf hin, dass es Platz für drei weitere gibt, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Dieser spätere Termin ist nun gekommen.

Evo hat die vollständige Liste der teilnehmenden Spiele für die diesjährige Veranstaltung bekannt gegeben. Die große Neuigkeit ist, dass Samurai Shodown, Guilty Gear XRD Rev 2 und Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 zu den bereits bestätigten Spielen hinzukommen.

Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der Spiele, die in diesem Jahr Turniere auf der Evo 2025 ausrichten werden, wobei die Evo selbst zwischen dem 1. und 3. August stattfinden wird.