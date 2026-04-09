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Das vollständige 16-Spiele-Lineup des Esports Nations Cups wurde bestätigt
Das Hauptevent findet vom 2. bis 29. November in Saudi-Arabien statt.
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Während der unmittelbare Fokus für viele im Sommer auf der Esports-Weltmeisterschaft liegt, findet der Esports Nations Cup später im Jahr im November statt, wobei dieses Festival ein nationenbasiertes Turnier ist, bei dem die Länder Vertreter entsenden, die in verschiedenen Videospielen antreten.
Zu diesem Zweck hat die Esports Foundation nun die 16 Spiele bestätigt, die beim Esports Nations Cup gezeigt werden, wobei diese Titel während der drei Wochen, in denen das Festival vom 2. bis 29. November stattfindet, für eine gewisse Zeit im Rampenlicht stehen werden.
Das vollständige Esports Nations Cup-Programm ist unten zu sehen.
- Apex-Legenden
- Schach
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- EA Sports FC (scheinbar 27?)
- Fatal Fury: Stadt der Wölfe
- Ehre der Könige
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- PUBG: Schlachtfelder
- PUBG Mobile
- Rainbow Six: Siege X
- Raketenliga
- Street Fighter 6
- Trackmania
- Valorant
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