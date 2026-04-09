Das vollständige 16-Spiele-Lineup des Esports Nations Cups wurde bestätigt

HQ

Während der unmittelbare Fokus für viele im Sommer auf der Esports-Weltmeisterschaft liegt, findet der Esports Nations Cup später im Jahr im November statt, wobei dieses Festival ein nationenbasiertes Turnier ist, bei dem die Länder Vertreter entsenden, die in verschiedenen Videospielen antreten.

Zu diesem Zweck hat die Esports Foundation nun die 16 Spiele bestätigt, die beim Esports Nations Cup gezeigt werden, wobei diese Titel während der drei Wochen, in denen das Festival vom 2. bis 29. November stattfindet, für eine gewisse Zeit im Rampenlicht stehen werden.

Das vollständige Esports Nations Cup-Programm ist unten zu sehen.



Apex-Legenden



Schach



Counter-Strike 2



Dota 2



EA Sports FC (scheinbar 27?)



Fatal Fury: Stadt der Wölfe



Ehre der Könige



League of Legends



Mobile Legends: Bang Bang



PUBG: Schlachtfelder



PUBG Mobile



Rainbow Six: Siege X



Raketenliga



Street Fighter 6



Trackmania



Valorant



Auf welche Spiele freust du dich am meisten, wenn sie wettbewerbsorientierte Action bieten?