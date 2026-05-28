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Ein Büffel, der viral gegangen ist, weil er angeblich wie der aktuelle US-Präsident Donald Trump aussieht, wurde in letzter Minute nach einer Regierungsintervention von Eid al-Adha-Opfern in Bangladesch verschont.

Der Büffel, ein seltener Albino, der den Spitznamen "Donald Trump" erhielt, sollte heute, am 28. Mai, abgeschlachtet werden. Gestern ordneten Regierungsbeamte des Innenministeriums in Bangladesch an, dass die Behörden eingreifen sollten, da Sicherheitsbedenken nach dem gestiegenen öffentlichen Interesse am Büffel die Sicherheitsbedenken anführten.

Der Käufer des Büffels wurde zurückerstattet, und der Büffel selbst wurde in den Zoo von Dhaka gebracht. "Im letzten Moment wurde beschlossen, den Büffel aus Sicherheitsgründen und dem ungewöhnlichen öffentlichen Interesse vor Opfern zu bewahren", sagte ein Ministeriumsbeamter (über Sky News).

Der Büffel ist als ungewöhnlich sanft bekannt und erfordert besondere Pflege, einschließlich häufiger Fütterung und regelmäßigem Baden. Vor der geplanten Schlachtung und dem späteren Umzug in den Zoo hatten sich Menschenmengen vor dem Haus des Büffels versammelt.