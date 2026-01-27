Das Viltrum-Imperium erhält einige Verstärkungen, als Anissa und Lucan sich dem Kader anschließen

HQ

Weitere Viltrumiten stoßen zur Liste von Invincible VS. Auch wenn es ein bisschen ein Meme ist, dass viele der spielbaren Charaktere im Spiel im Grunde dieselben Kräfte nutzen, sehen wir im Gameplay-Trailer von Anissa und Lucan, dass Quarter Up, obwohl ihre Spielstile ähnlich aussehen, die Movesets der Charaktere unterschiedlich gestaltet hat.

Nach dem kurzen Blick im untenstehenden Trailer scheint es bei Anissa ganz darum zu gehen, Gegner durch starke Kombos am Boden in Kombos zu halten, sie dann für einen Moment in die Luft zu schleudern und sie dann mit einem verheerenden Doppelstampf wieder zu Boden schleudert. Lucan hingegen nutzt seinen Bauch viel, wie wir gesehen haben, um Gegner über den Bildschirm zu schieben und fühlt sich in der Luft am wohlsten. Er hat außerdem einen stärkeren Grappling-Kampfstil, was ihn für alle King-Mains zum Ansprechpartner machen könnte, während Anissa eine Rush-Down-Strikerin ist.

Mark und Omni-Man bekommen im Trailer eine ordentliche Abreibung, als die 12. und 13. Mitglieder dieses kommenden Tag-Rosters ihre Präsenz bemerkbar machen. Es wird insgesamt 18 Charaktere geben, wenn das Spiel im April erscheint, sodass wir wahrscheinlich bald weitere Enthüllungen haben werden.