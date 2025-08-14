Das Viertelfinale des BLAST Bounty Fall 2025-Turniers steht fest

HQ

Die BLAST Bounty Fall 2025 Draft-Show fand gestern Abend statt, was bedeutet, dass wir nun bestätigte Viertelfinal-Matchups haben, um auf den zuvor bestätigten Viertelfinal-Teilnehmern aufzubauen.

Die ersten beiden Spiele finden heute statt, die zweiten beiden folgen morgen, bevor am Samstag das Halbfinale und am Sonntag das große Finale ansteht. Mit viel Counter-Strike 2 Action auf dem Weg hat sich das Viertelfinale so gestaltet.

Donnerstag, 14. August:



Mouz vs. Astralis



The MongolZ vs. Aurora



Freitag, 15. August:



Team Vitality vs. Team Liquid



Team Spirit vs. Virtus.pro



Es ist erwähnenswert, dass es bei diesem Event keine traditionelle Playoff-Runde gibt, da die am niedrigsten gesetzten Teams ihren Gegner in der Halbfinalrunde aus den höher gesetzten Teams auswählen dürfen.