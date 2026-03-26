Das Video zeigt das Jak & Daxter-Remaster, das der PlayStation vorgestellt wurde, aber nie erschienen ist

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Wenn du mit einer PlayStation 2 aufgewachsen bist, kennst du schon den Schmerz, geliebte Franchises in der Leere verschwinden zu sehen. Crash bekam sein Comeback. Spyro hat seinen bekommen. Aber Jak & Daxter? Warte immer noch. Und wie sich herausstellte, waren wir einem Remake näher, als wir alle wussten.

Ein Video ist in den sozialen Medien aufgetaucht, das einen Remaster-Pitch für Jak and Daxter: The Precursor Legacy zeigt, der von Sanzaru Games der PlayStation vorgeschlagen wurde.

Die Geschichte stammt von Travis Howe, einem Animator mit einem Lebenslauf, der SEGA, Microsofts 343 Industries (wo er an Halo 5 arbeitete) und fast acht Jahre bei Sanzaru Games umfasst. Kürzlich erzählte er, dass ein kleines Team im Studio einen formellen Pitch für ein Remaster erstellt hat, komplett mit einer Bild-für-Bild-CGI-Animationssequenz, um Sony genau zu zeigen, wie ein aktualisiertes Jak & Daxter aussehen könnte.

"Vor langer Zeit wurde ein Team zusammengestellt, um ein Remaster von Jak & Daxter vorzustellen," erklärt Howe. "Ich wurde gebeten, ein IGC-Bild für Bild zu animieren, um zu zeigen, wie diese aktualisierte Version aussehen würde."

Das Timing macht die ganze Geschichte noch bittersüßer. Sanzaru Games (am bekanntesten für Asgard's Wrath und das beliebte Sly Cooper: Thieves in Time) wurde im Januar 2026 von Meta zusammen mit den Studios Armature und Twisted Pixel eingestellt. Das Remaster wurde also nicht nur abgelehnt, sondern auch das Studio, das es erfunden hat, existiert nicht mehr.

Möchtest du eines Tages ein Remaster sehen?