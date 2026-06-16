Das Vertrauen in traditionelle Nachrichtenquellen erreicht laut neuer Forschung einen historischen Tiefstand

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Das Vertrauen in die Nachrichten ist weltweit auf einen neuen Tiefpunkt gesunken, da Drittanbieterplattformen wie soziale Medien und Videonetzwerke zunehmen. Traditionelle Nachrichten werden weiterhin verwendet, besonders im Vereinigten Königreich, aber das öffentliche Vertrauen in Nachrichten weltweit liegt bei 37 %, ein Rückgang von drei Punkten gegenüber dem Vorjahr.

Die Forschung stammt vom Reuters Institute, das darauf hinweist, dass eine "Mischung aus Angst, Entschlossenheit und Zynismus des Publikums" die Hauptbegründung für dieses zunehmende Vertrauensverlust ist.

Der Bericht ist nicht nur Pessimismus für Nachrichten, denn die Befragten waren zunehmend offen für neue Quellen und Formate, was zeigt, dass es ein öffentliches Interesse an den Nachrichten gibt, sondern nur ein Misstrauen gegenüber traditionelleren Quellen. Nur 10 % der Befragten gaben an, dass ihre Nachrichtenbedürfnisse von Schöpfern und Influencern erfüllt wurden, andere jedoch haben sich zunehmend KI zugewandt. Das Vertrauen in KI-Chatbots liegt bei etwa 20 %.

"Die Beliebtheit von Schöpfern und Online-Videos ist kein Beweis dafür, dass Menschen keine Nachrichten mehr wollen, aber sie deutet darauf hin, dass sie möchten, dass Nachrichten zugänglicher, verständlicher und relevanter für ihr Leben erscheinen", heißt es im Bericht.

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