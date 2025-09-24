Das Veröffentlichungsdatum von Nioh 3 ist Berichten zufolge über die Amazon-Auflistung durchgesickert

HQ

Das Veröffentlichungsdatum von Nioh 3 wurde möglicherweise vor einer geplanten Ankündigung durchgesickert, da ein neues Angebot von Amazon Japan darauf hindeutet, dass wir das neueste Fantasy-Actionspiel von Team Ninja im Februar 2026 erwarten. Konkret markiert der 6. Februar die Veröffentlichung von Nioh 3, wie aus der Auflistung hervorgeht.

Das Inserat wurde inzwischen gelöscht, aber es wurde vorher von Renka_schedule entdeckt. Der 6. Februar sollte für die Fans kein allzu überraschendes Datum sein, da wir mit der Veröffentlichung Anfang 2026 gerechnet haben und mit der Ankündigung des Spiels in diesem Sommer eine ziemlich kräftige Demo kam, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung ziemlich weit fortgeschritten ist.

Vielleicht ist es eine Enthüllung, die wir heute Abend beim PlayStation State of Play erwarten können, wenn man bedenkt, dass Nioh 3 nur auf PS5 und PC erscheinen wird, scheint es keinen besseren Ort dafür zu geben. So oder so, wenn es im Februar kommt, werden wir wahrscheinlich bald davon wissen wollen.