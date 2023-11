HQ

Kinogänger können den heiß erwarteten Dune: Part Two nun etwas früher sehen, da sein Veröffentlichungsdatum vom 15. März 2024 auf den 1. März 2024 verschoben wurde.

Die Ankündigung fiel am 17. November, dem Datum, an dem der Film ursprünglich starten sollte. Der Veröffentlichungstermin für Dune: Part Two wurde jedoch aufgrund der SAG-AFTRA und der Autorenstreiks, die Anfang des Jahres stattfanden, verschoben.