Das Veröffentlichungsdatum von Dune: Part Two könnte auf 2024 verschoben werden

Dune: Part Two, The Colour Purple und Aquaman and the Lost Kingdom könnten alle mit einer Verschiebung ihrer Veröffentlichungstermine konfrontiert werden, da Warner Bros. versucht, den Schaden der aktuellen und laufenden Streiks zu minimieren.

Sollten die Streiks bis Oktober andauern, wenn Dune: Part Two angeblich seine Pressetour abhalten würde, um sich auf die Veröffentlichung Anfang November vorzubereiten, wird es keine Schauspieler geben, die bei der Werbung für den Film helfen. Wenn man bedenkt, dass eine absolut gestapelte Besetzung in Dune: Part Two sein wird, darunter Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, Austin Butler und mehr, glaubt Warner Bros., dass das Marketing des Films beeinträchtigt werden könnte, wenn diese Schauspieler nicht erscheinen, um ihn zu bewerben.

Aquaman and the Lost Kingdom sowie The Colour Purple werden laut Variety auch für zukünftige Änderungen des Veröffentlichungsdatums ins Auge gefasst. Es scheint, dass, selbst wenn diese Vorstöße nicht voranschreiten, es nicht gut aussieht für eine baldige Lösung des Streiks, wenn Warner Bros. so weit im Voraus plant.