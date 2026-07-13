Das Vermächtnis von Desert Strike lebt in Cobra Strike weiter, und der neue Trailer sieht beeindruckend aus

Da immer mehr Menschen sagen, sie hätten genug vom Druck von Live-Service-Spielen und Titeln, die eine ständige Internetverbindung und verschiedene Abonnements erfordern, haben wir in den letzten Jahren immer mehr klassische Spielgenres erlebt. Dazu gehört auch die einst ikonische Desert Strike-Reihe, die inzwischen mehrere spirituelle Nachfolger hat, und es gibt noch mehr am Horizont.

Darunter ist Cobra Strike, das letztes Jahr angekündigt wurde. Wenn du die Desert Strike-Reihe gespielt hast, besonders damals auf dem Mega Drive, wirst du das Gameplay und die Struktur schnell erkennen. Jetzt wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, den du unten ansehen kannst.

Leider wissen wir noch nicht, wann es erscheinen wird, und Steam (du kannst es jetzt auf deine Wunschliste setzen) ist die einzige bestätigte Plattform, aber wir können uns doch alle einig sein, dass es absolut bezaubernd aussieht?