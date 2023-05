Das verlässt den PlayStation Plus-Spielekatalog im Juni

HQ

Sony hat kürzlich die Spiele bekannt gegeben, die wir im Juni aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog verlieren werden. Wir wurden Anfang des Monats auf die Spiele aufmerksam gemacht, die dem Dienst hinzugefügt wurden, und sie sehen absolut gestapelt aus. Aber verlieren wir so viel, wie wir bekommen?

Die Antwort darauf ist nein, es sei denn, Sie sind ein großer Red Faction-Fan oder hängen an ein paar anderen Titeln auf dieser Liste, was wir im Juni verlieren, scheint ein würdiges Opfer im Vergleich zu dem zu sein, was hinzugefügt wird. Werfen Sie unten einen Blick auf die Spiele, die nicht mehr verfügbar sein werden:



Unterlängen



Feiern Sie hart



9 Affen von Shaolin



Fire Pro Wrestling Welt



Agenten des Chaos



Rote Fraktion



Rote Fraktion 2



Verteidigungsgitter 2



Asche der Götter



Schwarzer Spiegel



Wychwood (Begriffsklärung)



John Wick Hex



KeyWe



Keine geraden Straßen



Götter werden fallen



Redeemer Enhanced Edition



Einzelgänger



Selbst Descenders, einer der beliebtesten Titel auf dieser Liste, wird nicht für immer verschwinden, da Sie es sich jetzt kostenlos schnappen und zu Ihrer Bibliothek hinzufügen können, da es diesen Monat Teil des kostenlosen Spieleangebots für PS Plus Essential-Abonnenten ist.

Bist du traurig, dass diese Spiele verschwinden?