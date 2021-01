Das vergessene Tomb-Raider-Remake von Core Design ist plötzlich wieder aufgetaucht

You're watching Werben

2006 arbeitete ein britisches Entwicklerteam namens Core Design an einem Remake vom ersten Tomb Raider. Der Titel Tomb Raider: 10th Anniversary sollte für die PSP gebaut werden, allerdings erblickte das Projekt leider nie das Licht der Welt (obwohl damals behauptet wurde, dass das Game fast fertig sei). Der Grund dafür war Crystal Dynamics, die Entwickler der neuesten Tomb-Raider-Spiele. Das US-Studio plante damals die Veröffentlichung eines plattformübergreifenden Remakes von Tomb Raider - Tomb Raider: Anniversary - was die Pläne von Core Design selbst in dieser fortgeschrittenen Phase erstickte.

Das Projekt wurde anschließend in einen Indiana-Jones-Titel umgewandelt, der aber leider ebenfalls nicht veröffentlicht wurde. Vor kurzem sind im auf Internet Archive allerdings einige Assets des Projekts aufgetaucht, die Tomb of Ash teilweise rekonstruieren konnte. Leider sind über die Jahre verschiedene Datensätze verlorengegangen, sodass zum Beispiel Feinde komplett fehlen.

PC Gamer hat sich angeschaut, wie die Daten überhaupt ins Internet gelangt sind. Ihren Recherchen zufolge haben die ehemaligen Entwickler bereits seit einiger Zeit versucht, das verlorene Spiel veröffentlichen zu können, allerdings ohne Erfolg. Da der Titel mittlerweile jedoch lange genug brachlag, konnte das Internetarchiv die Daten veröffentlichen, ohne sich mit DMCA-Rechtsangelegenheiten herumschlagen zu müssen. Die Daten sind demnach frei zugänglich erhältlich, falls ihr einen Spaziergang durch die Videospielgeschichte wagen wollt. Einige Eindrücke des gestrichenen Spiels findet ihr auf Youtube.

Roli's Tomb Raider Channel