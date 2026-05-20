Das Vereinigte Königreich wurde empfohlen, die maximalen Arbeitstemperaturregeln festzulegen

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Da die Hitzewellen durch den Klimawandel zunehmen, wurde empfohlen, dass die britische Regierung eine Höchsttemperatur für Arbeitsplätze einführen sollte, damit die Arbeiter in extremen Hitzezeiten geschützt sind.

Der Klimawandelausschuss riet der Regierung außerdem, dass sie Kühltechnologien wie Klimaanlagen in Schulen und Krankenhäusern als oberste Priorität prüfen sollte. Das CCC ist der Ansicht, dass zunehmende Hitzewellen die britische Lebensweise bedrohen und dass sich die Auswirkungen des Klimawandels in den kommenden Jahren nur verschlimmern werden.

Die britische Regierung hat die Empfehlungen anerkannt. Baroness Brown, Vorsitzende des Anpassungsausschusses des CCC, sagte der BBC, sie glaube nicht, dass die Regierung genug getan habe, um die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen.

"Wir müssen anerkennen, dass es Aspekte unserer britischen Lebensweise gibt, die jetzt wirklich durch das Klima bedroht sind. Es ist keine Raketenwissenschaft – wir wissen, was zu tun ist [... Aber] wir haben noch keine Regierung gesehen, die bereit ist, die Anpassung an den Klimawandel zu priorisieren [... und] die Menschen und Orte zu schützen, die wir lieben", sagte sie.

Die CCC warnte außerdem, dass das Großbritannien, das wir heute sehen, nicht für das Klima gebaut ist, das wir heute sehen. Viele britische Bewohner und Besucher glauben, dass sich die Hitze im Vereinigten Königreich schlechter anfühlt als in anderen Ländern, hauptsächlich weil Gebäude im Land so gestaltet sind, dass sie Wärme halten, und weil viele Kühltechnologien in unseren Gebäuden fehlen.