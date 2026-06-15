Das Vereinigte Königreich wird bis zum Frühjahr 2027 die Nutzung sozialer Medien für Kinder unter 16 Jahren verbieten

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Es wurde bestätigt, dass das Vereinigte Königreich bald den Zugang zu sozialen Medien für Kinder unter 16 Jahren verbieten wird.

Was ursprünglich als kontrollierendere Methode galt, bei der Jugendliche auf sozialen Medien eingeschränkt sind, wurde inzwischen zu einem vollständigen Verbot aufgewertet, wobei Premierminister Keir Starmer heute Morgen auf einer Pressekonferenz die Nachricht bekannt gab, in der er sagte, es sei "klar, dass ein vollständiges Verbot die richtige Wahl ist".

Laut BBC News sieht der Plan vor, dass die Verordnung noch vor Weihnachten 2026 im Parlament verabschiedet wird und dann im Frühjahr 2027 in Kraft tritt, wobei unter 16-Jährige den Zugang zu sozialen Medien vollständig ausgeschlossen werden, um einen kompromisslosen Plan in Bezug auf die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten.

Die genauen Details zum Verbot sind noch nicht bekanntgegeben, da viele Aspekte geklärt werden müssen, insbesondere was die Plattformen betrifft, die verboten und eingeschränkt werden. Zum Beispiel mögen viele zustimmen, dass das heutige X (früher Twitter) kein Ort für Kinder ist, YouTube wird oft als Lernwerkzeug genutzt und WhatsApp häufig als Plattform für die Kommunikation ausgewählt, was die Frage aufwirft, ob diese Plattformen auch von Kindern blockiert werden.