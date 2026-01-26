Das Vereinigte Königreich verliert mehr Arbeitsplätze als es durch KI schafft

HQ

Das Vereinigte Königreich verliert aufgrund künstlicher Intelligenz mehr Arbeitsplätze, als es schafft, so neue Forschungen, die darauf hindeuten, dass Großbritannien durch die rasche Einführung der Technologie stärker betroffen ist als andere große Volkswirtschaften.

Eine Studie der Investmentbank Morgan Stanley ergab, dass britische Unternehmen, die KI nutzen, in den letzten 12 Monaten einen Nettorückgang von 8 % bei den Arbeitsplätzen meldeten – die höchste Rate unter den befragten Ländern wie den Vereinigten Staaten, Deutschland, Japan und Australien. Die Studie untersuchte Unternehmen aus fünf Sektoren, darunter Einzelhandel, Transport, Gesundheitsausrüstung und Automobilindustrie.

Morgan Stanley // Shutterstock

Während britische Unternehmen einen durchschnittlichen Produktivitätszuwachs von 11,5 % verzeichneten, angetrieben von KI, ähnlich den Zuwächsen in den USA, variierten die Auswirkungen auf die Beschäftigung stark. Amerikanische Unternehmen, so die Studie, schaffen eher Arbeitsplätze zusammen mit Effizienzsteigerungen, während britische Unternehmen mehr Stellen abbauten, als sie hinzufügten.

Die Ergebnisse erfolgen, während der britische Arbeitsmarkt unter zunehmendem Druck durch höhere Kosten steht, darunter Erhöhungen des Mindestlohns und erhöhte Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Die Arbeitslosigkeit hat ein Vierjahreshoch erreicht, was die Sorge verstärkt, dass KI den Arbeitsplatzverlust beschleunigt, anstatt das Wachstum der Erwerbsbevölkerung zu unterstützen.

Die Forschung legt außerdem nahe, dass frühe Karrierestellen besonders anfällig sind, wobei Unternehmen am ehesten Stellen reduzieren, die zwei bis fünf Jahre Berufserfahrung erfordern. Separate Umfragen zeigen eine wachsende Besorgnis unter Arbeitnehmern, insbesondere jüngeren Arbeitnehmern, darüber, ob sie sich anpassen können, während KI den Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren verändert.