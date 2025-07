Das Vereinigte Königreich und Frankreich bündeln ihre Kräfte auf dem Weg zur europäischen nuklearen Abschreckung

HQ

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich und Frankreich . Am Donnerstag haben sich beide Länder im Rahmen einer Reihe von Verteidigungsabkommen, die von Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Keir Starmer unterzeichnet wurden, darauf geeinigt, ihre nukleare Abschreckung enger aufeinander abzustimmen.

"Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorn für die Nuklearpartnerschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich. In einer neu unterzeichneten Erklärung wird es zum ersten Mal heißt, dass die jeweiligen Abschreckungsmittel beider Länder unabhängig sind, aber koordiniert werden können", so die britische Regierung in einer Pressemitteilung.

Ohne ihre Arsenale zu bündeln, wollen beide Nationen ihre Reaktionen auf die großen Bedrohungen für Europa koordinieren. Auf dem Gipfel standen auch Pläne für die gemeinsame Entwicklung von Raketen und eine vertiefte Zusammenarbeit bei der Cyber- und Weltraumverteidigung. Lesen Sie die Pressemitteilung hier.