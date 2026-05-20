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Als der Konflikt in der Ukraine begann, wurde Russland wegen seiner aggressiven Handlungen mit allerlei Sanktionen getroffen, auch in Bezug auf Öl und Treibstoff, wobei einige Regionen sogar beschlossen, russisches Rohöl einzuführen oder innerhalb seiner Grenzen zu verbieten. Das Vereinigte Königreich war ein Beispiel für ein Land, das eine klare Haltung einnahm, insbesondere im Oktober 2025, als es russisches Rohöl verbot, selbst wenn es in einem Drittland raffiniert wurde, doch offensichtlich hat die anhaltende Lage im Nahen Osten und die Belastungen, die dies auf den globalen Kraftstofffluss ausübt, dazu geführt, dass das Land eine Entscheidung treffen und letztlich seine Sanktionen gegen Russland lockern musste.

Laut Sky News heißt es, dass ab Mittwoch, dem 20. Mai, die geltenden Sanktionen gelockert werden, um russisches Rohöl wieder in das Vereinigte Königreich einzureisen. Der Hauptvorbehalt ist, dass das Öl noch in anderen Ländern raffiniert werden muss, sodass nur das Endprodukt britische Küsten erreicht.

Die Sanktionen werden "auf unbestimmte Zeit" aufgehoben, obwohl der Wirtschaftsminister des Vereinigten Königreichs beabsichtigt, die Entscheidung routinemäßig zu überprüfen. Es scheint darauf hinzudeuten, dass das Vereinigte Königreich zwar die Ukraine unterstützen und weiterhin strenge finanzielle Beschränkungen für Russland auferlegen will, die Kraftstoffkrise und wie sich dies auf den Flugverkehr im Vereinigten Königreich im Sommer auswirken könnte, dazu geführt hat, dass das Land einen anderen Weg eingeschlagen hat – einen Weg, der das Schicksal seines Drucks auf Russland umkehrt.