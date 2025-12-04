Das Vereinigte Königreich kündigt neue Sanktionen gegen Russland an, nachdem die Untersuchung Putin für den Angriff auf Nowitschok verantwortlich macht

HQ

Großbritannien hat am Donnerstag eine neue Sanktionsrunde gegen Russland vorgestellt, die den militärischen Geheimdienst GRU ins Visier nimmt und den Moskauer Botschafter einbestellt, nachdem eine öffentliche Untersuchung zu dem Schluss kam, dass Präsident Wladimir Putin den Anschlag von Nowitschok 2018 auf den ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal autorisiert hatte.

"Erstaunlich rücksichtslose" Operation

Die Maßnahmen erfolgen wenige Stunden, nachdem die Untersuchung festgestellt hatte, dass die Vergiftung, die später zum Tod der britischen Staatsbürgerin Dawn Sturgess führte, eine "erstaunlich rücksichtslose" Operation war, die von GRU-Offizieren mit Zustimmung des Kremls durchgeführt wurde.

Neben der Sanktionierung des gesamten GRU hat das Vereinigte Königreich auch drei weitere russische Geheimdienstoffiziere auf eine schwarze Liste gesetzt, die beschuldigt werden, feindliche Aktivitäten in ganz Europa zu orchestrieren, darunter eine Verschwörung zur Attacke ukrainischer Zivilisten.

Die russische Botschaft äußerte sich zunächst nicht. Moskau hat die Vorwürfe der Skripal-Vergiftung wiederholt als politisch motiviert zurückgewiesen. Premierminister Keir Starmer sagte, die Ergebnisse unterstreichen "die Missachtung unschuldiger Leben durch den Kreml."