Das Vereinigte Königreich könnte eine Verordnung über universelle Ladekabel erlassen

HQ

Die EU hat kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das vorsieht, dass Technologieunternehmen, die in Ländern tätig sind, die Teil der EU sind, ein gemeinsames Ladegerät für Elektrogeräte entwickeln und liefern müssen. Dieses Gesetz tritt im Dezember in Kraft und ist wahrscheinlich ein Hauptgrund dafür, warum Apple endlich Lightning -Ladegeräte für seine Geräte aufgegeben hat und stattdessen dazu tendiert, USB-C-Anschlüsse an seinen neuesten Systemen anzubieten.

Einer der Gründe für dieses Gesetz ist das Bestreben, den Elektroschrott zu reduzieren, der durch eine Vielzahl von Ladegeräten und Kabeln entsteht, die das Gleiche tun, aber auf eine andere Weise. Offensichtlich hält die britische Regierung nun auch einen Sinn darin, dies zu regulieren, denn die BBC berichtet, dass die Regierung erwägt, eine solche Regelung auch im Land einzuführen.

Obwohl noch keine Entscheidung getroffen wurde, wurde eine Sondierung darüber veröffentlicht, ob solche Vorschriften von Vorteil sein werden, und wenn sie positive Reaktionen hervorruft, könnten wir in den kommenden Jahren in Großbritannien Vorschriften für universelle Ladekabel in Kraft sehen.

Werbung: