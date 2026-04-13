Das Vereinigte Königreich kann EU-Regeln ohne vollständige parlamentarische Abstimmungen im Rahmen des neuen Neustartplans übernehmen

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Die Regierung von Keir Starmer bereitet Gesetze vor, die es dem Vereinigten Königreich ermöglichen könnten, Regeln aus der Europäischen Union ohne vollständige parlamentarische Abstimmungen zu übernehmen, als Teil eines umfassenderen Bemühens, die Beziehungen zum Block neu zu gestalten.

Im Rahmen des vorgeschlagenen Plans würden die Minister sogenannte "Henry-VIII-Befugnisse" nutzen, um eine "dynamische Ausrichtung" an EU-Vorschriften in vereinbarten Bereichen wie Lebensmittel, Emissionen und Fertigung umzusetzen. Dies würde es dem Vereinigten Königreich ermöglichen, sich entwickelnden Binnenmarktregeln schnell zu folgen, wenn es als im nationalen Interesse angesehen wird, und dabei sekundäre Gesetze zu verwenden, die Abgeordnete genehmigen oder ablehnen, aber nicht ändern können.

Dieser Schritt spiegelt eine Verschiebung der Post-Brexit-Strategie wider, da die Regierung bestrebt ist, Handelsbarrieren abzubauen und wirtschaftliche Belastungen im Zusammenhang mit globaler Instabilität, einschließlich des jüngsten Iran-Konflikts, auszugleichen.

Politische Persönlichkeiten wie Nigel Farage und andere Pro-Brexit-Stimmen werden die Vorschläge wahrscheinlich anfechten und argumentieren, dass sie das Ergebnis des Referendums 2016 untergraben.

Trotz der erwarteten Gegenreaktion scheinen die Minister bereit zu sein, voranzuschreiten und die Gesetzgebung als pragmatische Reaktion auf wirtschaftliche Realitäten darzustellen, statt als Umkehr des Brexits.