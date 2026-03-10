Das Vereinigte Königreich ist von Resident Evil Fieber überwältigt: Capcom s Horrorserie dominiert die physischen Verkaufscharts

HQ

Zu sagen, dass Fans auf der ganzen Welt Resident Evil mit offenen Armen angenommen haben, ist vielleicht eine Untertreibung, denn die Serie ist nach dem Start von Resident Evil Requiem, das sowohl kritisch als auch kommerziell ein großer Erfolg war, wieder an der Spitze.

Eine Region, die besonders begeistert von allem, was mit Resident Evil zu tun hat, ist Großbritannien – zumindest wenn die neuesten physischen Verkaufsdaten einen Hinweis auf breitere Verbrauchertrends geben. Wie PushSquare feststellt, zeigen die Daten bis zur Woche vom 7. März, dass von den zehn meistverkauften Spielen des Landes fünf Titel aus der Resident Evil-Reihe stammen, wobei Requiem die Liste anführte und das neu gestartete Pokémon Pokopia übertraf.

Die vollständige Liste ist wie erwartet, abgesehen von der Präsenz von Resident Evil, wobei Nintendo wie üblich den physischen Markt dominiert. Sehen Sie sich die Liste unten an.



Resident Evil Requiem

Pokémon Pokopia

Mario Kart World

Pokémon Legenden: Z-A

Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition

Monster Hunter Wilds

Resident Evil 3

Animal Crossing: Neue Horizonte

Resident Evil 2

Resident Evil Generationspaket



Es ist auf jeden Fall eine gute Zeit, Teil der Nintendo- und Capcom-Familien zu sein... Mehr zu Resident Evil Requiem: Das Spiel wurde kürzlich gepatcht und scheint einen ziemlich komischen visuellen Fehler behoben zu haben.