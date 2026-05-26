Das Vereinigte Königreich hat gerade seinen heißesten 1. Mai seit Aufzeichnungen erlebt

HQ

Die Menschen im Vereinigten Königreich haben am Montag gerade einen ziemlich intensiven Feiertag erlebt, da das Land eine große Hitzewelle erlebte, wobei der 25. Mai sengende Temperaturen brachte, die tatsächlich hoch genug waren, um sowohl im Mai als auch im Frühling neue Rekorde aufzustellen.

Laut dem Met Office verzeichnete Kew Gardens im Osten Londons am 25. Mai eine Temperatur von 34,8 °C, was den heißesten Maitag aller Zeiten und zudem die höchste gemessene Frühlingstemperatur im Land macht.

Zum Vergleich: Der Rekord wurde ebenfalls deutlich übertroffen, da der frühere Höchststand sowohl 1922 als auch 1944 erreicht wurde, als Temperaturen von 32,8°C gemessen wurden, was bedeutet, dass dieser neue Rekord 2°C heißer ist.

Hinzu kam hinzu, dass mehrere andere Orte ebenfalls hohe Temperaturen verzeichneten, darunter Heathrow (34,4°C), Middlesex (34,0°C), Reading (33,2°C), Norfolk (32,9°C), Warwickshire (33,2°C) und weitere.

Wales stellte sogar seinen eigenen Mai-Temperaturrekord von 32,2°C am Hawarden-Flughafen in Clywyd auf und übertraf damit den bisherigen Rekord von 30,6°C in Newport aus dem Jahr 1944.

Dies gilt als vorläufiger Temperaturrekordbruch, da heute, der 26. Mai, ebenfalls ein brennender Tag im gesamten Vereinigten Königreich sein wird, was darauf hindeutet, dass Rekorde erneut gebrochen werden könnten, aber auch da die Daten überprüft werden müssen, bevor sie in die Geschichtsbücher eingehen.