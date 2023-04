Das Vereinigte Königreich hat beschlossen, den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft zu blockieren

HQ

Die drei größten Hürden für Microsofts Versuch, Activision Blizzard zu kaufen, waren immer die Wettbewerbsbehörden der USA, der EU und Großbritanniens. Letztere sollten diese Woche ihre Entscheidung treffen, und es sah so aus, als hätten die Bemühungen von Microsoft sie endlich überzeugt.

Jetzt ist ein Urteil gefallen, und sie werden es blockieren.

Die CMA erklärt: "Die CMA hat den von Microsoft geplanten Kauf von Activision verhindert, weil sie befürchtete, dass der Deal die Zukunft des schnell wachsenden Cloud-Gaming-Marktes verändern würde, was in den kommenden Jahren zu weniger Innovation und weniger Auswahl für britische Spieler führen würde."

Die CMA ist zu dem Schluss gekommen, dass der Deal dem Cloud-Wettbewerb schaden würde (hier geht es nicht um Call of Duty). Wie von Windows Central erwähnt, könnte dies ironischerweise dazu führen, dass mehrere Cloud-Plattformen (einschließlich Nvidias GeForce Now) Call of Duty nicht erhalten, da dies ein Versprechen von Microsoft war, etwas, das nicht mehr gilt, wenn sie nicht der Eigentümer von Activision Blizzard sind.

Microsoft selbst sagt, dass sie: "sich voll und ganz für diese Übernahme einsetzen und Berufung einlegen werden", aber das macht es höchst unwahrscheinlich, dass der Deal wie bisher geplant in diesem Sommer abgeschlossen wird und irgendwann im Jahr 2024 wahrscheinlicher ist - wenn er überhaupt gekippt wird.