Das Vereinigte Königreich erwog, das Handelsabkommen mit Israel auszusetzen, entschied sich letztlich aber zu einem Abkommen

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Es wurde enthüllt, dass das Vereinigte Königreich einst erwogen, sein Handelsabkommen mit Israel wegen der Gräueltaten auszusetzen, die das Land in Palästina im Westjordanland und Gazastreifen beging.

Laut Sky News wurde im August 2025 eine Bewertung gestartet, als Teil der britischen Reaktion auf den Konflikt, der den Staat im Nahen Osten verwüstete, aber offenbar wurde diese Aussetzung aufgrund von "unvorhersehbaren Folgen und erheblichen wirtschaftlichen Störungen für britische Unternehmen" gestrichen, so der damalige Handelsminister Chris Bryant.

Ziel der Bewertung war es, festzustellen, wie sich eine Aussetzung des bestehenden Handelsabkommens auf die wirtschaftliche und soziale Lage des Vereinigten Königreichs auswirken würde. Da das Abkommen 2019 unterzeichnet wurde, ermöglicht es Israel eine steuerliche Präferenzbehandlung und kann weitgehend zollfrei ins Vereinigte Königreich einreisen.