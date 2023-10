Das Van Gogh Museum verkauft keine speziellen Pikachu-Karten mehr

HQ

Letzten Monat stürmten wie erwartet Scalper das Van Gogh Museum, in der Hoffnung, so viele Pikachu-Karten wie möglich zu ergattern. Dies führte dazu, dass The Pokémon Company und das Museum die Besucher daran erinnerten, dass es nicht schwierig ist, eine Karte mit Pikachu zu bekommen, die einen lustigen Hut trägt, da man sie sowohl online als auch im Museum bekommen kann.

Aufgrund von Sicherheitsbedenken, die auf der FAQ-Seite des Van Gogh Museums dargelegt sind, können wir jedoch keine physische Karte mehr im Museumsshop erhalten. Stattdessen können Sie sie nur online erhalten.

Dies könnte das Scalping-Problem wohl verschlimmern, aber die Sicherheit steht an erster Stelle. Die Flut von Menschen im Museum ist verrückt zu sehen, und wenn man ihnen dabei zusieht, wie sie sich um Van Gogh-inspiriertes Pokémon-Merchandise bemühen, verliert man den Glauben an die Menschheit.