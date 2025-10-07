Das Valley of Memory-Update von Assassin's Creed Mirage verspricht rund sechs Stunden neue Inhalte

HQ

Gestern enthüllte Ubisoft das Valley of Memory -Update für Assassin's Creed Mirage und erklärte, dass die kostenlose Ergänzung des Spiels bereits am 18. November erscheinen wird. Nach einem kurzen Teaser vor kurzem wissen wir nun genau, was wir von den Inhalten erwarten können.

Uns wurde gesagt, dass es sich um ein ziemlich umfangreiches Update handeln wird, da es ein neues Story-Kapitel hinzufügen wird, das vor dem Finale des Hauptspiels stattfindet, in dem Basim eine Reise nach AlUla unternimmt, in der Hoffnung, seinen lange verschollenen Vater zu finden. Dies soll dem Haupterlebnis rund sechs Stunden Gameplay und Story hinzufügen.

Valley of Memory spielt auf einer völlig neuen Karte und Region und fügt außerdem eine Reihe neuer Attentatsziele hinzu, die du abhaken kannst, sowie frische Nebenquests, Verträge und mehr. Es gibt sogar ein Feature, bei dem Basim die Oud an bestimmten Orten spielen können, zusätzlich zu einer "einzigartigen Wendung" in den Blackbox-Missionen.

Darüber hinaus wird das Hauptspiel mit Parkour-Updates, wiederspielbaren Missionen und Herausforderungen, neuen Optionen zur Anpassung von Fähigkeiten und Werkzeugen und zwei weiteren Schwierigkeitsoptionen erweitert, von denen eine ein Permadeath-Modus ist. Wir können weitere Informationen über das Update erwarten, wenn die Patchnotes dafür kurz vor der Veröffentlichung eintreffen.

Schaut euch vorerst den Enthüllungstrailer für Valley of Memories unten an, um festzustellen, ob es sich lohnt, für dieses Update zu Assassin's Creed Mirage zurückzukehren.