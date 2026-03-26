Das US-Surpreme-Gericht entscheidet, dass ISPs nicht für die Privatsphäre haftbar sind

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Ein einstimmiges Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA beendet einen seit Jahren andauernden Rechtsstreit zwischen dem Internetanbieter Cox Communications und mehreren Plattenfirmen, wobei Sony Music die Führung übernahm.

Die Behauptung, die zu diesem Zeitpunkt seit acht Jahren in verschiedenen Gerichten hin und her ging, behauptete, Cox hätte die Internetverbindung für Nutzer hätte beenden müssen, die wiederholt wegen Musikrauberei markiert wurden, wobei Sony gesetzlich Schadensersatz in Höhe von einer Milliarde Dollar zugesprochen wurde, und zuvor 25 Millionen Dollar, beide wurden aufgehoben/angefochten, obwohl eine Jury festgestellt hatte, dass Cox "vorsätzlich mehr als 10.000 Musikwerke verletzt" habe. Die Gesamtzahl der Verstöße könnte deutlich höher sein, da das Urteil des Obersten Gerichtshofs auf mehr als 160.000 Warnungen hinweist, die über Überwachungssysteme an Cox gesendet wurden.

Der Hauptpunkt des Konflikts ist, ob Cox haftbar gemacht werden sollte, weil er das Internet bei Nutzern, von denen er wusste, dass sie es zur Piraterie nutzten, nicht beendet und damit den Internetdienstanbieter für die Nutzung der Internetverbindung der Kunden verantwortlich macht.

Supreme Court Justice Thomas Clarence schrieb, dass "allein die Bereitstellung einer Dienstleistung für die Allgemeinheit nicht ausreichte", um Verantwortung zu begründen, selbst "mit dem Wissen, dass sie von einigen zur Urheberrechtsverletzung genutzt wird". Es gab keine Absicht, und das Gericht wies außerdem darauf hin, dass es keine "aktive Ermutigung" gab, noch handelte es sich um eine maßgeschneiderte Lösung, die speziell für Urheberrechtsverletzungen konzipiert war.

Im weiteren Sinne bedeutet das, dass Internetdienstanbieter einen deutlich besseren Schutz gegen Klagen haben, die aus dem Verhalten der Nutzer entstehen, und dass sie nicht verpflichtet sind, das Internet zu überwachen, indem sie den Zugang für diejenigen abschneiden, die ihren Internetzugang missbrauchen. Dies entspricht auch den Regeln in den meisten europäischen Ländern, wo die Person die Verletzung begeht und diese Person allein für die Handlungen verantwortlich ist.