Das US-Repräsentantenhaus stellt sich Trump entgegen und stimmt für Hilfe für die Ukraine und Sanktionen gegen Putin

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Laut Reuters hat das US-Repräsentantenhaus am Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, um der Ukraine Hilfe zu gewähren und neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen – das jüngste Anzeichen dafür, dass einige Republikaner bereit sind, sich den Parteiführern zu widersetzen und Präsident Donald Trump abzulehnen. Mit 225 Stimmen dafür und 195 dagegen wurde das Ukraine Support Act verabschiedet.

Die Zustimmung erfolgte einen Tag, nachdem eine kleine Gruppe von Republikanern im Repräsentantenhaus sich den Demokraten angeschlossen hatte, um eine Resolution zu verabschieden, die den Abzug der Truppen aus den Feindseligkeiten mit dem Iran vorschreiben würde, sofern der Kongress nicht den Krieg erklärt oder den Einsatz militärischer Gewalt autorisiert.

Trotzdem muss das Ukraine Support Act auch vom Senat genehmigt werden (der eine republikanische Mehrheit hat und von den eifrigsten Trump-Anhängern dominiert wird) und selbst wenn er diese Hürde überwindet, könnte er vom Präsidenten selbst abgelehnt werden.

Das Ukraine Support Act enthält Maßnahmen zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine nach dem Krieg, genehmigt mehr als 1 Milliarde Dollar Hilfen für Kiew und bis zu 8 Milliarden Dollar Unterstützung durch direkte Darlehen. Es verhängt außerdem strenge Sanktionen und Kontrollen gegen russische Exporte, darunter Finanzinstitute, Öl-, Bergbau- und russische Beamte.